​На сайте губернатора Дмитрия Миронова начинается голосование за проект въездной группы в Ярославль со стороны столицы. Какой из 11 эскизов будет воплощен в реальность, предстоит решить самим жителям города.



– На конкурс было представлено около пятидесяти проектов, что свидетельствует о большом внимании профессионального сообщества к этому вопросу, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Очень важно, чтобы для воплощения был выбран действительно лучший вариант. Ведь въездной знак на трассе М8 «Холмогоры» – это первое, что видят туристы, путешествующие на автомобилях. И он сразу должен настраивать гостей на восприятие города.



Идея творческого конкурса эскизных проектов возникла в октябре, после того как предложенный мэрией Ярославля вариант подвергся серьезной критике со стороны общественности. На одном из заседаний рабочей группы Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений области было принято решение разработать техническое задание и вовлечь в процесс представителей профессионального сообщества архитекторов, дизайнеров и скульпторов.



В первом этапе конкурса приняли участие 43 автора, представивших 52 варианта.



– В процесс включились как молодежь, студенты, так и опытные специалисты, – рассказал главный архитектор области Михаил Кудряшов. – Выбрать лучшие проекты нам помогло представительное жюри, в составе которого были члены Союза художников, Союза архитекторов.



Голосование проходит здесь.