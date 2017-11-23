​В центре лыжного спорта «Демино» завершается первый этап строительства регионального центра по лыжным гонкам и биатлону. Возведение масштабного объекта идет по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».



Финансирование осуществляется из трех бюджетов: федерального, регионального и местного. Стоимость двухлетнего проекта – 107 миллионов 205 тысяч рублей. 50 миллионов – из федерального бюджета, около 45 – из регионального, порядка 11 миллионов – из муниципального.



Таким образом, в Ярославской области появляется база для развития олимпийского вида спорта. Ну а в России – новое место на карте, где будет развиваться биатлон, в том числе и система подготовки будущих биатлонистов, считает первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин.



– За год мы создали то, о чем мечтали 10 лет, – сказал он. – Наконец в «Демино» появится биатлонный комплекс, который даст новый импульс развитию этого олимпийского вида спорта в регионе и позволит проводить соревнования мирового масштаба.



Сейчас в «Демино» начали устанавливать мишени для биатлона. Из 30 комплексов 14 предназначено для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Обслуживанием мишеней будет заниматься специальный персонал, который сейчас проходит обучение.



Также сейчас идут работы по оборудованию оружейной комнаты.



Второй этап строительства центра по лыжным гонкам и биатлону намечен на 2018 год. Предполагается создать системы искусственного оснежения и освещения, реконструировать существующую лыжероллерную трассу, а также продлить ее почти на 1,5 километра. Кроме того, будет реконструирован пресс-центр, построен тир для стрельбы на дистанции 50 метров, а также 12-местный тир, соответствующий правилам и нормам Международного паралимпийского комитета. Появятся помещение для хранения оружия и боеприпасов, специальная трибуна для людей с ограниченными возможностями.