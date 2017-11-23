​24 ноября по поручению губернатора Дмитрия Миронова заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко лично проинспектировал ситуацию в селе Мокеиха, где отопительный сезон проходит с нарушениями. Температура в жилых и социальных объектах гораздо ниже нормативной. В населенном пункте введен режим ЧС.



В Мокеихе 28 жилых домов, три социальных объекта – ФАП, школа и детский сад. В последнем благодаря обогревателям температурный режим сегодня в пределах нормы. Общеобразовательное учреждение, где учатся 68 детей, временно закрыто.



– Меня, конечно, поражают слова директора областного департамента ЖКХ, что здесь все в штатном режиме. Ситуация от этого далека, – сказал по итогам осмотра Виталий Ткаченко. – Школа закрыта по причине недостаточной температуры. В домах холодно. При помощи тепловизора замерили температуру в квартирах: на полу 15 градусов, на стенах 12 – 14. Люди в верхней одежде находятся в помещениях!



После осмотра заместитель председателя Правительства на месте провел совещание специально созданной рабочей группы, в которую вошли представители областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, районной администрации и сельского поселения.



Как доложил глава района Сергей Некрутов, проблема возникла из-за нехватки топлива для котельной, работающей на торфе. Подрядчик прекратил поставки с 10 ноября, а запас полностью израсходован. От местного торфопредприятия, которое прекратило работу в 2016 году, остались небольшие запасы – около 0,5 тонны, но вывезти их с заболоченной местности можно будет только после продолжительных морозов.



Сейчас система отопления работает за счет двух котельных: модульной на дизельном топливе, доставленной в село по распоряжению Правительства области, и резервного котла из поселка Некоуз на пеллетах.



– Топлива на данный момент хватает – и дизельного, и пеллет. Договоры с поставщиками заключены, и проблем с этим нет, – сообщил Сергей Некрутов. – Но конструкция системы такова, что она может эффективно работать только на торфе. Максимум выдает 50 градусов. Минус теплопотери в сетях, в результате в домах по-прежнему холодно.



Виталий Ткаченко сообщил, что разработано несколько вариантов дальнейших действий. В частности, один из вариантов предусматривает повышение энергоэффективности пеллет путем их охлаждения, второй – вывод модульной котельной на максимальный режим работы с разогревом теплоносителя до 70 градусов. Также планируется создать запас торфа на всю зиму – для этого сейчас прорабатываются варианты поставки из трех разных источников. Департаментом транспорта будет предоставлена для этого специальная техника.



– Окончательное решение будет принято к вечеру, и сразу начнется его выполнение, – подчеркнул Виталий Ткаченко.



Как сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Ярославской области Дмитрий Саушев, проведена профилактическая работа в жилом секторе, с руководителями социальных объектов по соблюдению мер пожарной безопасности.