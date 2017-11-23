​24 ноября в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» прошла открытая «Матч! Тренировка». В мероприятии приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.



- Ярославская область славится своими спортивными традициями. Развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни – один из приоритетов в нашей работе. Мне очень приятно, что сегодня к популяризации занятий физкультурой и спортом в Ярославской области подключился главный спортивный телеканал страны «Матч ТВ» и его генеральный продюсер Тина Канделаки, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Не сомневаюсь, что все участники спортивного праздника надолго запомнят этот день. Уверен, что такие тренировки в Ярославской области станут традиционными.



Спортивная программа началась с массовой тренировки под руководством Тины Канделаки и Михаила Кузнецова. Для зрителей прошли показательное выступление команды по воркауту «MUTANTCLAN» под руководством президента подмосковной федерации воркаута Михаила Китаева. В течение всего мероприятия демонстрировались показательные выступление акробатов «Forside show», команды батутистов, акробатического Рок-н-Ролла «Карло»”, брейк-данс шоу, футбольного фристайла и черлидеров. В концертном зале КСК «Вознесенский» была организована зона киберспорта. Участие в ярославской «Матч! Тренировке» приняли около тысячи человек.



- Здорово, что в Ярославле так много ребят приехали и позанимались с нами, - сказала Тина Канделаки. – Большое спасибо руководству Ярославской области и лично Дмитрию Миронову за приглашение провести такую тренировку. Правительство региона действительно много делает для развития спорта, причем не только профессионального, но и массового. С удовольствием приедем к вам еще раз.



Дмитрий Миронов отметил, что в этом году в Ярославской области реализована большая программа развития массового спорта. Летом во всех муниципальных районах при поддержке корпорации «Ростех» были установлены 70 спортивных площадок для занятий воркаутом. В рамках соглашения, подписанного с ПАО «Газпром», реконструированы 20 пришкольных стадионов. В ближайшие годы по программе «Газпром – детям» в регионе будут построены еще пять современных спортивных комплексов. С апреля по сентябрь в разных районах Ярославля проводились общегородские зарядки, а осенью в столице региона прошли финальные старты Второго Всероссийского фестиваля дворового спорта.