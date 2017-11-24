​Сегодня в Некоузском районе весь день работала специальная рабочая группа под руководством заместителя председателя Правительства области Виталия Ткаченко. На данный момент приняты конкретные решения о ликвидации ЧС в поселке. – Из трех источников начинается поставка торфа для котельной. Несмотря на погодные условия нам начинают производить отгрузку, – сказал Виталий Ткаченко. – Первая машина из Тверской области придет сегодня ближе к ночи, вторая – из Владимирской завтра утром, третья из Гусь-Хрустального. Поставлена задача накопить запас на месяц вперед, в режиме принятия 2-3 машин в сутки мы сможем это сделать. Специализированная техника для поставки торфа будет предоставлена Департаментом транспорта Ярославской области. Параллельно будет проведена работа по обвязке котла системой воздушного охлаждения, для того, чтобы в случае непредвиденной ситуации иметь возможность разогнать котел до штатной температуры резервным топливом. Запас резервного топлива – пеллет – сформирован. Ранее по теме