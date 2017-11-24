​Главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов по поручению главы региона Дмитрия Миронова посетил Рыбинск, чтобы оценить состояние городской среды и новые проекты благоустройства. Вместе с первым заместителем главы города Дмитрием Рудаковым он побывал на Красной площади, где в этом году на средства городского бюджета были выполнены масштабные работы.



– Рыбинск во многом является примером для других муниципальных образований, – сказал Михаил Кудряшов. – Красная площадь – прекрасный образец того, как нужно работать в историческом центре города и какие подходы могут быть использованы при благоустройстве общественных территорий. Их значимость для комфортного отдыха горожан, безусловно, важна. Не только здания, торговые центры и рестораны могут быть точками притяжения, но и открытые места: набережные, скверы, бульвары, парки. Средства на их благоустройство по программам «Решаем вместе» и «Формирование комфортной городской среды» будут выделяться и дальше.



Как пояснил Дмитрий Рудаков, у Рыбинска уже есть планы на несколько лет вперед. Сейчас отбор новых объектов – кандидатов на благоустройство идет с учетом мнения жителей. Горожане присылают заявки, а затем сами определят список на ближайшие пять лет. Среди приоритетных – Волжский парк, площадь Жукова, Комсомольская площадь и другие общественные территории.



– Глава Рыбинска дал поручение подготовить проекты благоустройства, которые представим жителям на обсуждение. Большие планы по реконструкции Волжского парка. Сюда приезжают люди со всего города, и он требует особого внимания. В меру финансовых возможностей постараемся использовать опыт Санкт-Петербурга и Ярославля в плане оригинальных световых и ландшафтных решений. Продолжим заниматься историческим центром. На Красной площади последним штрихом станут новые литые люки с символикой Рыбинска, – рассказал о планах Дмитрий Рудаков.



Продолжится и деятельность по регулированию рекламных и информационных конструкций в историческом центре. Совместная работа с предпринимателями показала, что вывески могут быть украшением и дополнением общего стилевого решения. Поэтому другим собственникам и арендаторам есть с кого брать пример, чтобы содержать фасад и информационные носители в эстетике исторического здания. С нарушителями будут работать органы административно-технического надзора.