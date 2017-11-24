|24 ноября в Москве в концертном зале «Измайлово» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Семья года – 2017». Премию в номинации «Сельская семья» получили Евгений и Елена Смирновы из Любимского района Ярославской области, воспитывающие трех дочерей. В прошлом году Смирновы стали победителями регионального смотра-конкурса «Семья года».
Сегодня в празднике приняли участие представители федеральных органов государственной власти, общественных организаций, бизнес-структур, научных и образовательных учреждений, ведущие российские эксперты в сфере поддержки семей, а также знаменитые артисты и медийные персоны.
– Вы являетесь нашим достоянием. Вы – лучшие из лучших, – сказал, обращаясь к семьям, Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
Истории и опыт семей-победительниц войдут в почетную книгу «Семья года. Россия, 2017 год».
Организаторами всероссийского конкурса являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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