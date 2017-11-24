|Ночью 25 ноября в Мокеиху доставили две машины торфа, третью ждут в ближайшее время.
– Температура носителя уже поднята до 60 градусов, что является нормативной температурой для сегодняшней погоды. Однако я поручил продолжать повышать температуру носителя, чтобы выстуженный жилой фонд прогрелся как можно быстрее, – сообщил заместитель председателя регионального правительства Виталий Ткаченко. – Через некоторое время будет сделан обход жилого фонда для контроля ситуации.
Поставка торфа для котельной осуществляется из трех источников: Тверской и Владимирской областей, а также из Гусь-Хрустального. Специализированная техника для поставки торфа была предоставлена департаментом транспорта Ярославской области. Стоит задача накопить запас торфа как минимум на месяц вперед.
Вчера в Некоузском районе весь день работала специальная рабочая группа под руководством Виталия Ткаченко. Были приняты конкретные меры для ликвидации ЧС в поселке.
В Мокеихе 28 жилых домов, три социальных объекта – ФАП, школа и детский сад. Напомним, на заседании Правительства в октябре губернатором была поставлена задача главе района Сергею Некрутову и директору департамента ЖКХЭиРТ Андрею Лукашову разобраться в ситуации, не допустить срыва отопительного сезона в поселке. Проблема решена не была, в поселке был объявлен режим ЧС. Школа была временно закрыта, температура в квартирах людей не превышала 17 градусов.
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