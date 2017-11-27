​Представители инвестблока Правительства Ярославской области приняли участие в международной бизнес-конференции «InRussia», направленной на развитие международной производственной кооперации, а также инноваций в России.



– Приход иностранных инвесторов на российский рынок должен сопровождаться действенными мерами поддержки со стороны государства, – отметил в своем выступлении на пленарном заседании конференции заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Правительство Ярославской области всячески содействует этому и предлагает инвестору широкий спектр преференций: налоговые льготы, в том числе по приоритетным инвестпроектам и для резидентов ТОСЭР, бесплатное создание инфраструктуры и льготное кредитование для резидентов моногородов, целевое финансирование и субсидирование и другие меры поддержки. Региональные институты также готовы оказать консалтинговую и правовую помощь в поисках рынков сбыта продукции, инжиниринговую и техническую поддержку. Сегодня мы продолжаем активно работать над улучшением инвестиционного климата и созданием комфортной бизнес-среды в регионе.



И. о. генерального директора партнера конференции, ОА «Корпорация развития Ярославской области», Андрей Полетаев презентовал участникам инвестиционный потенциал региона и стратегию развития индустриальных и агропромышленных парков. Один из них – «Новоселки». В развитие его инвестиционной инфраструктуры в следующем году планируется вложить 373,8 миллиона рублей. На территории парка в 397 гектаров размещены производства девяти крупных компаний. Свою заинтересованность в развитии бизнеса в технопарке выразили более 10 компаний – участников конференции «InRussia».



Также в ходе конференции представители Ярославской области провели ряд важных переговоров по вопросам развития производственной кооперации с руководством крупных зарубежных компаний: «Mitsubishi Heavy Industries», АО «Байер», ООО «ВИЛО РУС», ООО «ДХЛ Глобал Форвардинг», «PNK Group». По итогам встреч инвесторы подтвердили свое намерение продолжить диалог на площадке Ярославского инвестиционного форума, который состоится 14 – 15 декабря.