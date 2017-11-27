​В этом году в Ярославской области активизирована работа по передаче объектов недвижимого имущества Минобороны РФ в муниципальную собственность.



– По поручению губернатора Дмитрия Миронова Правительство региона выстроило плотное взаимодействие с Министерством обороны России, в том числе – по передаче в муниципальную собственность неиспользуемого военного недвижимого имущества, – рассказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Выработан механизм обмена информацией и материалами, регулярно проводятся встречи с руководителями федерального ведомства. В настоящее время по предложению Правительства области в Минобороны проводятся мероприятия по формированию совместной рабочей группы.



Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области провел масштабную работу по сбору и актуализации информации о военных объектах для проработки министерством решений об их передаче. Всего до конца года будут отправлены сведения о ста сорока. Из них уже передана документация по 100 объектам, в том числе по семидесяти – жилищного фонда.



– Среди подготовленных к передаче объектов – жилищный фонд в Туношенском поселении Ярославского района, имущество прекративших свою деятельность воинских частей в Чебаковском поселении Тутаевского района, отдельные объекты в Ярославле, Переславле-Залесском, Любиме, Большом Селе, Борисоглебском и других населенных пунктах области, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Актуализированная информация создаст условия для организации Министерством обороны передачи в 2018 году почти половины испрашиваемых органами местного самоуправления объектов.



На территории Ярославской области в настоящее время находится более 350 объектов недвижимого имущества, необходимых для обеспечения муниципальных полномочий. В основном это жилищный фонд и объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры.