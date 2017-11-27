​27 ноября инвестиционный потенциал Ярославской области будет представлен деловому сообществу Австрии. Сделает это бизнес-миссия региона во главе с директором департамента инвестиций и промышленности Галиной Пенягиной. В составе делегации – представители инвестиционного блока Правительства, Ярославской областной Думы и семи компаний-экспортеров.



– Мы планируем обсудить участие австрийских компаний в инвестиционных проектах Ярославской области и локализацию их производств на территории нашего региона, – сообщила Галина Пенягина. – В частности, речь идет о малой и альтернативной энергетике, пищевой промышленности, деревообработке и производстве спецтехники.



Презентация инвестиционного потенциала Ярославского региона и индивидуальные встречи с представителями бизнес-сообщества пройдут в Федеральной палате экономики Австрии. Также переговоры состоятся в деловом агентстве федеральной земли Нижняя Австрия «Ecoplus» и торговом представительстве РФ в Австрии. Центр экспорта Ярославской области индивидуально под профиль каждой компании подобрал потенциальных партнеров.



– Наш регион и раньше активно сотрудничал с Австрией по различным направлениям, а сейчас мы хотим придать этому взаимодействию новый импульс, – рассказал председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству областной Думы Александр Кучменко. – В ярославскую делегацию вошли представители бизнеса, исполнительной и законодательной власти. Это позволит показать нашим деловым партнерам, что с ними готова работать единая команда.



Деловую поездку организовал Центр экспорта Ярославской области в рамках работы по развитию экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства и реализации стратегии социально-экономического развития региона «10 точек роста».



Справка



На текущий момент объем экспорта в Австрию товаров производителей Ярославской области за 2017 год составляет 388865 долларов. Основные категории поставляемых товаров: шины, двигатели, компрессоры, генераторы.