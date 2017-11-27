​За 9 месяцев текущего года собираемость коммунальных платежей в регионе выросла на 7 процентов и составила 97 процентов. Как сообщила генеральный директор ЯроблЕИРЦ Любовь Новоселова, такие показатели стали возможны благодаря применению новых технологий, упрощающих процесс платежей и повышающих прозрачность расходования средств.



– Мы в ЯроблЕИРЦ поставили для себя задачу: чтобы жителям было понятно, за что они платят и куда идут их деньги, повысить прозрачность процесса, – сказала Любовь Новоселова. – Рост собираемости платежей свидетельствует о том, что это удается. Но мы продолжаем работать над совершенствованием системы, устраняем недостатки и внимательно прислушиваемся к мнению собственников жилья.



Преимущества работы с ЯроблЕИРЦ отмечают и ресурсоснабжающие организации. Так, начальник управления по реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «Ярославльводоканал» Вячеслав Невский сообщил, что с момента сотрудничества с ЯроблЕИРЦ срок поступления средств от конечных потребителей заметно сократился и не превышает пяти дней, есть положительная тенденция и по погашению задолженности.



Ранее значительная часть средств потребителей задерживалась на счетах управляющих компаний, что приводило к росту задолженности.



В настоящее время услугами ЯроблЕИРЦ пользуется более 500 тысяч домохозяйств. У предприятия более 20 филиалов, где можно заплатить за услуги ЖКХ и получить консультации по жилищно-коммунальному законодательству. Без комиссии единые квитанции можно оплатить через Сбербанк, «Промсвязьбанк», Почту России, сайт ЯроблЕИРЦ, платежную систему А3, кассы «ТНС-Энерго».