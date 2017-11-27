​В следующем году Ярославская область вновь примет участие в апробации демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. Всего в процессе будет задействовано 49 регионов страны. Независимую оценку качества подготовки получат более 25 тысяч выпускников колледжей, техникумов и вузов.



Пилотный проект по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в систему государственной итоговой аттестации стартовал в январе 2017 года. Он предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. Студенты выполняют задания, разработанные экспертным сообществом WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов международного движения по компетенциям, соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования. Демоэкзамен уже сдали более 14 тысяч студентов и выпускников колледжей по 74 компетенциям.



При отборе субъектов Российской Федерации учитывались опыт проведения региональных чемпионатов, демонстрационного экзамена в 2017 году, участие в реализации проекта по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, наличие у колледжей статуса специализированных центров компетенций WorldSkills и готовность предприятий к участию в организации и проведении демоэкзамена.



Ярославская область соответствовала всем критериям отбора. Официальным участником движения WorldSkills Russia она является с 2014 года, с тех пор трижды успешно проводились региональные чемпионаты. Ярославский профессиональный колледж №21 и Рыбинский лесотехнический колледж являются аккредитованными специализированными центрами компетенций WorldSkills – по сварочным технологиям и ландшафтному дизайну.



В 2017 году Ярославская область была одним из 26 пилотных регионов, которые проводили демонстрационный экзамен в рамках реализации проекта по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Тогда более 60 выпускников профессиональных образовательных организаций участвовали в нем по четырем компетенциям: электроника, сварочные технологии, эксплуатация сельскохозяйственных машин и лабораторный химический анализ.



Планируется, что в 2018 году демонстрационным экзаменом будет охвачено уже более 200 человек. Увеличится и количество компетенций – до тринадцати. В их число войдут технология моды, дошкольное воспитание, печатные технологии, поварское дело, ландшафтный дизайн, предпринимательство и другие.



Все участники демоэкзамена получают электронный Skills-паспорт, в котором зафиксированы все результаты. Этот документ уже признан такими организациями, как госкорпорация «Росатом», ООО «СТАН», ОАК, ЧТПЗ, «DMG Mori». Также Skills-паспорт действителен в Казахстане, Белоруссии, Индии, Китае и Новой Зеландии.



Справка



WorldSkills – международное движение, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов российский официальный оператор движения – союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему среднего специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.