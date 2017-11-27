​В регионе стартует проект «Рыбинское море – территория эколят», организованный в рамках всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников природы», инициированной Советом Федерации. Сегодня вопросы его реализации обсудили на круглом столе в Правительстве Ярославской области. Участие в работе приняли представители органов власти федерального, регионального и муниципального уровней.



– Проект «Эколята – молодые защитники природы» был представлен нами на Невском экологическом конгрессе в Год экологии и особо охраняемых территорий и получил поддержку Правительства РФ и регионов, – рассказала член Совета Федерации, руководитель рабочей группы по проведению мероприятий всероссийской акции Татьяна Гигель. – Ярославская область с уникальной природой и большим количеством интересных образовательных экологических проектов вошла в число регионов-«пилотов», где проект будет реализовываться с учетом местной специфики.



Всероссийская акция организована в рамках выполнения поручений Президента РФ Владимира Путина по развитию в стране системы патриотического воспитания и дополнительного образования, важной составной частью которых является экологическое направление.



– Реализация проектов, направленных на экологическое образование и воспитание, не менее важна, чем решение существующих экологических проблем, – отметил в рамках обсуждения заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Это дает возможность подрастающему поколению не только в теории, но и на практике познакомиться с проблематикой сохранения экосреды родного края, а также принять непосредственное участие в решении проблем региона. Для эффективности этой работы необходимы инновационные инструментарии, формы, методы и технологии. Уверен, что реализация проекта «Рыбинское море – территория эколят» даст новый импульс развитию экологического воспитания и образования.



Проект предусматривает посвящение детей в эколята, участие воспитанников дошкольных образовательных учреждений и школьников в различных конкурсах и олимпиадах. На территории Рыбинского района и всей Ярославской области планируется проведение практических мероприятий по сохранению природы в парках, скверах, прибрежных зонах. Кроме того, предусмотрено проведение на Рыбинском водохранилище «Регаты эколят» на снегоходах, а также других соревновательных и исследовательских проектов.