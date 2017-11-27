​В Ярославской области запущен новый туристический маршрут «Ретромеханика». Он проходит по территории Гаврилов-Ямского, Ростовского, Переславского районов и объединяет музеи, рассказывающие об истории развития средств передвижения, от лошади до паровоза.



«Ретромеханика» – второй из девяти разработанных брендовых маршрутов региона. Первый – «Советская Ярославия», открытый к 100-летию революции, он уже работает и пользуется популярностью у туристов.



– Основные региональные маршруты охватывают темы истории и культуры, гастрономии и локальных ремесел, рассказывают о главных объектах Ярославии, – рассказала начальник отдела территориальных брендов и коммуникационных проектов департамента туризма области Ирина Плишина. – Эти турпродукты – часть программы «Ярославские выходные», которая позволяет и гостям, и жителям региона по-новому увидеть достопримечательности сразу нескольких муниципальных районов. Губернатор Дмитрий Миронов поставил цель к 2025 году увеличить турпоток в Ярославской области в 2,5 раза – до 8 миллионов гостей в год. Введение новых брендовых маршрутов – один из способов решения этой задачи.



В программе «Ретромеханики» – интерактивные экскурсии «В гостях у ямщика Гаврилы», «На ямском приказе», посещение музея-заповедника «Ростовский кремль», музея паровозов в Талицах и музея экипажей в конноспортивном клубе «Свечинский» под Переславлем. Туристов ждут знакомство с тем, как была организована работа ямского приказа в XVI веке, мастер-класс по выписыванию гусиными перьями подорожных грамот, поездка на ручной дрезине и многое другое.