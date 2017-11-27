​В эти выходные в Ярославле состоялся II всероссийский молодежный турнир «Робоштурм-2017», который собрал более 300 участников из 10 регионов. Мероприятие организовано департаментом информатизации и связи Ярославской области совместно с ЯрГУ им. П.Г. Демидова, на базе которого и прошел турнир.



– Открытия в робототехнике способны привести к настоящей технологической революции, к взрывному росту производительности труда. Об этом не раз говорил Президент России Владимир Путин, – подчеркнула заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – У нашего региона хороший потенциал в этой отрасли, важно его реализовать, а мероприятия, подобные «Робоштурму», дают новый импульс интересу к теме со стороны молодежи.



В рамках турнира ребята показали свои разработки в 10 конкурсных регламентах по 21 номинации, в числе которых «Творческая мастерская», «Ралли по коридору», «Робосумо» и другие.



– Развитие IT в России сейчас очень актуально. Губернатор Дмитрий Миронов определил это направление в качестве одной из десяти точек роста региона на ближайшую перспективу, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – И статистика «Робоштурма» свидетельствует, что информационные технологии, робототехника интересны для молодежи: в этом году число участников практически в два раза больше, чем в прошлом, когда турнир проходил впервые.



На мероприятие в Ярославль приехали команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Челябинска, Иванова, Костромы, Кирова. Ярославский регион, помимо областного центра, представляли Тутаев, Рыбинск, Гаврилов-Ям, Данилов.



Победители были определены в трех возрастных категориях, всем им вручили специальный приз турнира – фигурку робота, распечатанную на 3D-принтере.