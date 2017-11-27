​По поручению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова профильные структуры областного Правительства продолжают работу по нормализации функционирования системы отопления в поселке Мокеиха Некоузского района. Как отметил заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко, в понедельник, 27 ноября, температура воздуха в жилых помещениях составляет плюс 18 – 20 градусов, в детском саду – плюс 20 – 21, в школе – плюс 19. Занятия в школе возобновлены. Режим ЧС в районе снят. В настоящее время ведутся переговоры с возможными поставщиками торфа, в том числе с организацией ООО «Костромарегионторф», о регулярных поставках топлива в Некоузский район.



– Самой проблеме уже три года – с того момента, как перестало работать местное торфопредприятие, поставлявшее топливо для котельной в Мокеихе, – сказал Виталий Ткаченко. – При этом ни глава района, ни глава поселения, ни руководство профильного департамента – никто фактически не принял никаких мер по нормализации ситуации. Хотя, если бы все было сделано вовремя, например через механизм концессии, можно было бы еще летом, когда не было отопительного сезона, перевести котельную на другой вид топлива. На ту же самую, допустим, щепу. Теперь же, учитывая непростые климатические условия, проводить отопительный сезон в Мокеихе придется в ручном режиме всю зиму. Более того, непростая ситуация у нас складывается еще в одном населенном пункте Некоузского района – поселке Октябрьском, где на исходе запасы мазута. И сейчас, опять же в ручном режиме, Правительство принимает меры по урегулированию ситуации.



Напомним, в конце прошлой недели в поселке целый день находилась сформированная по поручению губернатора области рабочая группа. В Мокеиху прибыли заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко, директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов, глава района Сергей Некрутов. Они пообщались с жителями, обошли дома, произвели замеры температурного режима в квартирах и социальных объектах. Было отмечено, что, несмотря на принятые меры – поставку и запуск дополнительной резервной блочно-модульной котельной, температура в помещениях оставалась ниже нормативных значений.



В детском саду производился дополнительный обогрев электронагревательными приборами, школа не работала, в квартирах люди были вынуждены находиться в верхней одежде. По словам руководства района, поселок подвел поставщик торфа, который не выполнил договорные обязательства. В оперативном режиме были заключены договоры с двумя другими компаниями. Первая поставка состоялась поздним вечером того же дня. Еще две машины пришли на следующий день. Специализированную технику для перевозки топлива предоставил департамент транспорта Ярославской области.



Таким образом, решен вопрос по поставке торфа из Тверской области ежедневно в объеме 22 тонн. В стадии проработки находится вопрос по заключению договора с другими поставщиками. Цель – сформировать необходимый запас на весь отопительный сезон. Местным жителям будет произведен перерасчет платы за отопление за ноябрь. Также с ними проведена разъяснительная работа по соблюдению мер пожарной безопасности и недопустимости слива воды из системы отопления для бытовых нужд.