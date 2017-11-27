​В Ярославской области по поручению губернатора Дмитрия Миронова усилена работа по обеспечению жильем детей-сирот.



– В этом году в регионе для детей-сирот будет приобретено жилых помещений на 57 процентов больше, чем в прошлом, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – С января данной категории граждан предоставлено 133 квартиры. В настоящее время на стадии приемки в областную собственность находится 56 квартир, до конца года будет приобретено еще 90.



С начала года в ходе инспекционных выездов совместно с сотрудниками постинтернатного сопровождения проведена проверка целевого использования более чем 500 помещений. По выявленным нарушениям, в числе которых – сдача таких квартир в субаренду, направлено десять исковых заявлений в суд. Пять из них удовлетворено, остальные находятся в стадии рассмотрения.



Плановые проверки жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, проходят каждый месяц. Сегодня очередная была организована в Ярославле. Сотрудники департамента имущественных и земельных отношений совместно с представителями службы постинтернатного сопровождения проинспектировали 50 помещений в Дзержинском и Заволжском районах.



Как сообщил главный специалист департамента Сергей Бурнашов, в числе выявленных нарушений – неоплата коммунальных услуг, неиспользование помещений по назначению, несогласованная перепланировка.



Контроль за жильем, предоставленным детям-сиротам, ведется в течение пяти лет. Затем с нанимателем может быть заключен договор социального найма с последующей приватизацией жилья.



– Но надо помнить, что это возможно только в случае соблюдения установленных требований договора найма специализированного жилого помещения, – отметил Сергей Бурнашов. – То есть использование данного помещения по назначению, своевременное внесение ежемесячных платежей за коммунальные услуги, соблюдение правил и норм общественного порядка.



Справка



Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить по телефону службы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 8 (4852) 36-26-95.