|На магистральном трубопроводе подачи от центральной котельной города Тутаева сегодня из за аварийной ситуации в 10 утра была произведена остановка котельной для ликвидации аварийной ситуации.
- Были произведены ремонтно-аварийные работы, из-за чего пришлось на 3 часа остановить работу центральной котельной, которая обеспечивает практически весь город, – рассказал Виталий Ткаченко. – На данный момент последствия аварии устранены, на протяжении всего времени мы держали на контроле температуру в жилом фонде и социальных объектах – ниже нормы она не понижалась. Сети заморожены или порваны не были. В таких ситуациях главное – в максимальный короткий срок локализовать аварию.
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вчера, 20:45
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