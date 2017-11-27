​На магистральном трубопроводе подачи от центральной котельной города Тутаева сегодня из за аварийной ситуации в 10 утра была произведена остановка котельной для ликвидации аварийной ситуации.



- Были произведены ремонтно-аварийные работы, из-за чего пришлось на 3 часа остановить работу центральной котельной, которая обеспечивает практически весь город, – рассказал Виталий Ткаченко. – На данный момент последствия аварии устранены, на протяжении всего времени мы держали на контроле температуру в жилом фонде и социальных объектах – ниже нормы она не понижалась. Сети заморожены или порваны не были. В таких ситуациях главное – в максимальный короткий срок локализовать аварию.