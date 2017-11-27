​27 ноября в Ярославле прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников налоговых органов. С профессиональным праздником собравшихся поздравил губернатор Дмитрий Миронов.



– Правительство региона и управление ФНС России по Ярославской области проводят большую совместную работу, направленную на пополнение бюджетов всех уровней, – сказал Дмитрий Миронов. – Наша с вами общая задача – не только обеспечить поступление в бюджет начисленных налогов. Мы должны создать условия для успешного развития экономики региона, что позволит решить вопросы полноценного финансирования социальных программ, здравоохранения, образования, культуры. Здесь роль налоговых органов очень велика.



За 10 месяцев текущего года с территории Ярославской области в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано свыше ста миллиардов рублей налоговых поступлений. Выросли и налоговые доходы консолидированного бюджета региона.



Руководитель УФНС России по Ярославской области Дмитрий Яковицкий отметил, что в регионе сохраняется тенденция к увеличению налоговых поступлений.



– Только в результате самостоятельного уточнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств за 9 месяцев 2017 года в бюджет дополнительно поступило около 137 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2016 году, – отметил Дмитрий Яковицкий.



Внедрение новых технологий позволило сделать качественный рывок и в предоставлении онлайн-услуг. На сайте ФНС России (www.nalog.ru) сейчас работает 50 интерактивных сервисов, которые охватывают все категории налогоплательщиков и сферы их интересов.



На торжественном собрании Дмитрий Миронов вручил сотрудникам налоговой службы почетные грамоты губернатора Ярославской области за значительные достижения и заслуги в сфере обеспечения законности и социально-экономического развития. Наград удостоены заместитель руководителя управления ФНС по Ярославской области Владислав Герасимов, заместитель начальника отдела регионального управления Ирина Борисова и ведущий специалист-эксперт Ольга Игнатьева.



За существенный вклад в социально-экономическое развитие Ярославской области трем сотрудникам налоговых органов указом губернатора объявлена благодарность.



Более 50 человек почетными грамотами и наградами отметил Дмитрий Яковицкий.



С поздравлениями в этот вечер также выступили федеральный инспектор по Ярославской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Алексей Володичев, представители Ярославской областной Думы и мэрии Ярославля.