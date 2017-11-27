|Сегодня в 10 утра в связи с возникшей аварийной ситуацией на магистральном трубопроводе подачи теплоснабжения в Тутаеве была произведена остановка центральной котельной.
– Были произведены ремонтно-аварийные работы, из-за этого пришлось на 3 часа остановить работу центральной котельной, которая обеспечивает практически весь город, – рассказал Виталий Ткаченко. – На данный момент последствия аварии устранены, на протяжении всего времени мы держали на контроле температуру в жилом фонде и социальных объектах – ниже нормы она не опускалась. Сети заморожены или порваны не были. В таких ситуациях главное – в максимальный короткий срок локализовать аварию.
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