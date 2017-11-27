​Минэкономразвития РФ высоко оценило ярославские инновационные практики работы со стартап-проектами, которые были представлены на VII всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». В частности, речь шла об акселерационной программе по вовлечению в предпринимательство студентов со стартап-проектами и повышению компетенций действующих предпринимателей. Мероприятие проходило в Челябинске 23 – 25 ноября.



Главной темой конференции стало изучение предложений по приоритетным направлениям развития субъектов малого и среднего предпринимательства. На основе представленных проектов Минэкономразвития будет принимать решения по выделению субъектам РФ финансирования на поддержку предпринимательства в 2018 году. Ярославская область претендует на сумму в три раза больше, чем в текущем году, – более чем на 120 миллионов рублей.



– Инвестиционный блок Правительства региона проводит большую работу по максимальному привлечению средств федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства и создание новых институтов развития бизнеса, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Но и другие регионы не стоят на месте, и в условиях существующих ограничений федерального бюджета защита интересов нашей области проходила в непростой высококонкурентной обстановке. Сейчас Ярославская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по показателям малых предприятий. По состоянию на 1 июля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го количество малых предприятий увеличилось на 37,9 процента, их оборот вырос на 17 процентов. Мы планируем не останавливаться на достигнутом, а наращивать объемы поддержки малого и среднего бизнеса.



Основные задачи, которые ставит перед собой региональный инвестиционный блок: формирование сервисной модели оказания услуг МСП через развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на региональном уровне, расширение доступа бизнеса к имущественной и финансово-кредитной поддержке, стимулирование спроса на продукцию, производимую предприятиями Ярославской области, и развитие несырьевого экспорта, выход на международные рынки.



Значительную часть средств, привлеченных из федерального бюджета по линии Минэкономразвития, предполагается вложить в развитие промышленного парка «Мастер» в Тутаеве, который оказывает имущественную поддержку субъектам МСП путем предоставления в аренду производственных площадей по льготной ставке.



В настоящее время резидентами промпарка являются девять компаний. Ими создано 262 рабочих места, а прогнозируемый объем налоговых отчислений за 2017 год – 56,3 миллиона рублей.



Одним из резидентов промпарка является компания «ПК «Волга Полимер», производящая упаковочную стреппинг-ленту всех видов, а также стрейч-пленку любых типоразмеров.



– Экономия на аренде благодаря размещению в промпарке и возможность пользоваться его инфраструктурой позволили нам построить собственный бизнес с нуля, а также в течение 5 лет развить производство, расширить линейку выпускаемой продукции и охватить новые рынки сбыта, – рассказал управляющий ООО «ПК «Волга Полимер» Максим Вяткин.



На этапе становления компания была резидентом Ярославского бизнес-инкубатора. За прошедшие годы арендуемая ею площадь промпарка выросла в 5 раз.