​Завершен прием заявок на участие в V региональном творческом конкурсе средств массовой информации «ПозициЯ», который проводится при поддержке губернатора Дмитрия Миронова. Организатором выступает управление массовых коммуникаций Правительства Ярославской области.



– Конкурс «ПозициЯ» с каждым годом становится все популярнее, число его участников постоянно растет, – сказала начальник управления массовых коммуникаций Правительства Ярославской области Ирина Ануфриева. – В этом году от СМИ региона поступило рекордное количество заявок – 177. И что особенно важно: в Год экологии самой популярной стала новая номинация, посвященная вопросам охраны окружающей среды. Я благодарю всех участников конкурса за их работу, за гражданскую позицию и социальную ответственность. Лучших определит профессиональное жюри. А я желаю всем удачи!



С каждым годом количество участников конкурса увеличивается: в этом году заявок на 15 процентов больше, чем в прошлом. Представители СМИ трех муниципальных районов участвуют впервые.



Традиционно большинство конкурсантов претендуют на победу в номинациях «Лучший тележурналист», «Лучший репортаж в печатном СМИ» и «Лучший очерк в печатном СМИ». Но в этом году лидером по числу заявок стало новое направление – «Лучший материал в электронных и печатных СМИ на тему экологии». Оно призвано продемонстрировать уникальность природы Ярославского края, привлечь внимание самых широких слоев населения к экологическим проблемам, а также показать усилия, которые прилагают в регионе для охраны окружающей среды.



Еще одна новая конкурсная категория – «Лучшая серия информационных материалов «Решаем вместе» – о реализации губернаторского проекта инициативного бюджетирования и участии в нем жителей региона. Также в числе номинаций «Лучший телеведущий», «Лучший журналист интернет-издания», «Лучший автор телепрограммы», «Лучший автор радиопрограммы», «Лучший телеоператор», «Лучшая аналитическая статья» и «Лучший фотокорреспондент».



В настоящее время к оценке работ приступила конкурсная комиссия. В ее составе представители электронных и печатных средств массовой информации, профильных вузов, общественности. Члены конкурсной комиссии будут оценивать журналистское мастерство и профессионализм, глубину проработки темы, доступность и оригинальность изложения, актуальность, общественный резонанс.



Итоги будут подведены в феврале 2018 года.



Конкурс «ПозициЯ» призван содействовать формированию активной гражданской позиции, инициативы и творческой деятельности журналистов, освещению тем благотворительности, добровольчества и волонтерства. За 5 лет подано около 700 заявок на участие в этом состязании.