​В театре имени Федора Волкова в Ярославле прошел заключительный концерт в рамках Всемирного парамузыкального фестиваля. Зрители увидели 20 номеров, часть которых была подготовлена артистами, имеющими ограничения по здоровью.



Фестиваль проводится ежегодно при поддержке Министерства культуры России в ряде регионов страны в преддверии Дня инвалидов. В этом году в мероприятиях приняли участие представители более 50 субъектов РФ, а также десяти зарубежных стран. Артистам помогали Президентский оркестр России, Театр балета Н. Касаткиной и В. Василева, балет «Тодес» и многие другие.



Ярославская область принимает фестиваль во второй раз, но впервые завершает фестивальный тур.



Вечер прошел в сопровождении Ярославского муниципального духового оркестра при участии хоровой капеллы «Ярославия» и коллективов Ярославского колледжа культуры.



Справка



Парамузыкальный фестиваль проводится в Москве и регионах России с 2008 года. Проект демонстрирует равные возможности людей вне зависимости от ограничений по здоровью и уровня благополучия, волю к преодолению сложных жизненных ситуаций и умение добиваться цели.



Ежегодно в фестивале принимают участие артисты из числа людей с ограниченными возможностями из России и стран мира. Благодаря вкладу спонсоров и благотворителей, поддержке органов власти и освещению в СМИ интерес к проекту растет как со стороны зрителей, так и со стороны параартистов из России и зарубежья.