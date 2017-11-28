​С 2015 года предприятия Ярославской области получили более 4 миллиардов рублей финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета. Федеральным Фондом развития промышленности профинансировано 5 проектов предприятий региона на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Об этом директор регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина сообщила на организованном департаментом круглом столе «Федеральные меры поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности».



Участие в мероприятии приняли более 40 руководителей предприятий, представители Министерства промышленности и торговли РФ и ФГАУ «Российский фонд технологического развития».



– Такие встречи имеют большую практическую ценность. Минпромторг реализует много разнонаправленных мер поддержки, не все предприятия в них разбираются, – отметил директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Корчевой. – После нашего общения с предприятиями любого региона количество заявок из него увеличивается. Сегодня по инициативе Ярославской области мы впервые проводим такое совещание посредством онлайн-связи, это очень удобно.



Евгений Корчевой сообщил участникам круглого стола о новых мерах поддержки: субсидиях для самоходной техники на ФОТ, электричество и производство, компенсации затрат для строительно-дорожных машин при их реализации через лизинг, субсидировании процентных ставок для покупателей российского оборудования.



Заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский рассказал о системных мерах поддержки промышленности: это субсидии, займы Фонда развития промышленности, услуги Российского экспортного центра. Также Алексей Матушанский добавил, что прием документов переводится в цифровой формат и будет осуществляться через Государственную информационную систему промышленности.



О продуктах ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности) участников круглого стола проинформировал заместитель директора учреждения Юрий Шамков. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. Для реализации новых промышленных проектов фонд предоставляет целевые займы по ставке 1 и 5 процентов годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 750 миллионов рублей.



– Работа областного инвестиционного блока с Минпромторгом имеет положительные результаты: при содействии департамента инвестиций и промышленности мы подали в министерство заявку на субсидию по НИОКР, и заявка была одобрена, – рассказал директор Завода дорожных машин Павел Кузнецов. – Хорошо, что сегодня на круглом столе обозначили особенности мер поддержки на следующий год. Теперь мы понимаем, к чему готовиться.



Цикл образовательных встреч по обсуждению актуальных вопросов реализации доступных инструментов поддержки развития промышленности будет продолжен.