​С 22 декабря по 7 января на Советской площади будет организована новогодняя ярмарка и пройдут праздничные мероприятия.



По традиции у главной ярославской елки разместятся резиденция Деда Мороза, торговые шале, ресторанный дворик, карусели, а также полюбившийся всем ярославцам и гостям города ледовый каток. Как и в прошлом году, в рамках договоренностей главы региона Дмитрия Миронова с инвестором он будет работать бесплатно.



– Торжественное открытие новогодней ярмарки состоится 22 декабря, – сообщила директор областного департамента культуры Марина Васильева. – У нас запланирована большая развлекательная программа. Ежедневно с 1 по 7 января на Советской площади в 15 часов будет начинаться новогоднее представление. С 16 часов – проходить спортивные мероприятия для детей и взрослых. На катке состоятся соревнования по хоккею среди любительских команд «Студеный лед» и по хоккею в валенках. С 17 часов для молодежи будут организованы квесты, игровая программа. И, конечно, новогодняя дискотека до 22 часов.



Также в рамках спортивной программы ярославцам и гостям города будет предоставлена возможность принять участие в мастер-классах по шорт-треку и в фестивале «Рождественская лыжня». В Демидовском сквере будет установлена горка для массового катания. Уже сегодня там благодаря подсветке по-настоящему праздничная атмосфера.



На протяжении всех дней работы новогодней ярмарки Советская площадь будет жить праздничной, яркой и насыщенной жизнью. Здесь можно будет приобрести эксклюзивные товары и продукты питания, сувениры, попробовать традиционные рождественские лакомства и напитки.



Программа новогодней ночи на главной площади Ярославля, по словам Марины Васильевой, также удивит ярославцев и гостей города своими сюрпризами. Один из них – феерическое световое шоу.