​В Ярославской области активно идет внедрение электронных больничных. Этот процесс является частью программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной Правительством страны в июле этого года.



Задачу приравнять электронный документ к бумажному поставил Президент России Владимир Путин, подчеркнув, что необходимо создать удобные и всем понятные информационные системы электронного документооборота. В частности, электронный больничный должен снизить трудозатраты работодателя, медицинского учреждения и Фонда социального страхования.



– Все учреждения Ярославской области готовы к выписке электронных больничных, – подчеркнул заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – К сожалению, пока не все работодатели готовы их принимать, но я думаю, что это дело времени. Пациент имеет право выбирать, в каком виде получать больничный лист – в бумажном или электронном, но медицинские учреждения обязаны это право ему предоставить. И сейчас мы на 4-м месте в ЦФО по реализации этого закона.



Лидером по выдаче электронных больничных в Ярославле является клиническая больница №2. Здесь каждый доктор имеет возможность на своем рабочем месте оформить электронный документ. В режиме онлайн больничный поступает работодателю и в Фонд социального страхования. Для работников главный плюс заключается в том, что им не приходится лично посещать работодателя, чтобы передать лист нетрудоспособности для его оплаты. Достаточно просто сделать звонок или отправить СМС и сообщить номер электронного листка. Отсутствие длительной проверки электронного листка способствует более быстрой его оплате. Кроме того, в своем личном кабинете на портале фонда работник может контролировать все свои периоды нетрудоспособности и начисления пособий, которые производит работодатель.



– Начиная с июля в нашем лечебном учреждении выдано порядка 200 электронных больничных, – рассказал заместитель главного врача клинической больницы №2 Дмитрий Власов. – Преимущества системы ощутили сразу. Врачам стало удобнее работать, а пациенты меньше времени тратят на стояние в очередях за печатью.



Большего всего плюсов у электронного листка нетрудоспособности для работодателей. У них отпадает необходимость сверять правильность заполнения документа. Электронный больничный не может быть заполнен с ошибками либо не той ручкой, его нельзя потерять, подделать, его не надо хранить. Работодатель в режиме онлайн может видеть, кто из его работников болеет, в каких организациях открыты электронные больничные. Кроме того, исключены злоупотребления при оформлении документа: все данные находятся в электронной системе, которая «левый» бюллетень попросту не признает и не позволит начислить пособие по болезни.