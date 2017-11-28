​Для решения проблемных вопросов долевого строительства по инициативе Правительства Ярославской области будет создана специальная рабочая группа. Об этом на встрече с жителями региона, обманутыми компаниями-застройщиками, сообщил заместитель губернатора Андрей Шабалин.



– В рабочую группу войдут дольщики, представители органов исполнительной власти, депутаты областной Думы, – сказал Андрей Шабалин. – Это позволит обсуждать актуальные вопросы завершения недостроенных объектов напрямую, открыто, без посредников. Сегодня в реестре пострадавших дольщики 21 проблемного дома. Ситуация по каждому объекту находится под контролем Правительства. Еженедельно губернатору Дмитрию Миронову на оперативных совещаниях докладывают об изменениях и принимаемых мерах.



Участие во встрече с обманутыми дольщиками также приняли заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко, директор департамента строительства Виктор Неженец, депутаты. Отмечено, что с начала года уже сдано 10 проблемных домов, более тысячи человек улучшили свои жилищные условия, тогда как в 2016 году в эксплуатацию было введено всего два долгостроя.



– Невозможно решить проблему всех домов одномоментно, но мы ежедневно работаем над этим вопросом, встречаемся с дольщиками, с инвесторами, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – Чтобы таких проблем больше не возникало, сегодня мы оцениваем застройщика со всех сторон. Если у компании нет финансовой устойчивости, то ей не разрешается привлекать средства участников долевого строительства.



Планируется, что до конца года будут сданы еще как минимум пять домов. В частности, в Рыбинске на проспекте Серова, в Тутаеве (ООО «Домстрой») и строение 18 в поселке Щедрино Ярославского района. При участии Правительства области подписаны соглашения с инвесторами для завершения строительства дома между улицами Саукова и Папанина, объекта «Строение 8» в 12-м микрорайоне Ярославля, а также дома на улице Новоселковской.



– В строящийся дом между улицами Саукова и Папанина подано временное электроснабжение, – рассказал Виктор Неженец. – Рабочие вышли на кровлю, на этой неделе начнут делать систему отопления, через неделю выходят штукатуры в квартиры. Планируем ввести пятую секцию до конца текущего года. Потом инвестор постарается в первом квартале ввести четвертую секцию. Дальше будет посложнее. Объем очень большой. Предполагаем, что в 2019 году завершим объект полностью.