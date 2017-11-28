​Совершенствование порядка лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами идет при активном участии Ярославской области. Об опыте региона на организованном в Совете Федерации тематическом круглом столе рассказала руководитель департамента государственного жилищного надзора Елена Скоробогатова. Участие в мероприятии приняли представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства юстиции РФ, региональных органов власти, экспертных организаций.



Елена Скоробогатова проанализировала региональную правоприменительную практику и подчеркнула важность работы с «запасными» лицензиями.



С момента введения лицензирования деятельности по управлению МКД в Ярославской области управляющим организациям департаментом выдано 186 лицензий. При этом 50 из них фактически не используются, и в этом перечне присутствуют и компании с наименованиями, схожими с действующими, – так называемые «запасные» лицензии.



– Чтобы уйти от ответственности за накопленные долги, руководители недобросовестных УК доводят ситуацию до банкротства и начинают использовать заблаговременно созданные компании-клоны со схожим наименованием и действующими лицензиями, – рассказала Елена Скоробогатова. – Далее следует фиктивный переход собственников в новую УК. Таким образом, управляющие организации уходят от исполнения выданных предписаний, делают невозможным факт взыскания с них наложенных штрафов, а также формируют невозвратную задолженность перед ресурсниками.



Елена Скоробогатова отметила, что вопрос можно решить за счет упрощения процедуры лишения лицензии на управление многоквартирными домами. Также предложено сделать неотъемлемым приложением к лицензии перечень домов, деятельность по управлению которыми осуществляет организация, повысить прозрачность процедуры выбора УК, и увеличить минимальный размер уставного капитала управляющих компаний до 1 млн. рублей.



Ряд мер также предусмотрен представленным в ходе круглого стола законопроектом, который подготовил Минстрой России. Документ вводит ответственность за грубые нарушения лицензионных требований, и его принятие позволит изымать дома из управления недобросовестных компаний.



Оговорены ограничение срока действия лицензии, проверка соискателей лицензии на предмет схожести наименований с уже действующими управляющими организациями и внесудебное аннулирование лицензии в случае отсутствия более 6 месяцев хотя бы одного дома в управлении.