​28 ноября участие делегации Ярославской области в бизнес-миссии, стартовавшей в Австрии, продолжится визитом в Словакию. В состав делегации входят представители инвестиционного блока Правительства, Ярославской областной Думы и компаний-экспортеров. Деловая программа включает встречи, раскрывающие новые перспективы и возможности делового сотрудничества, с торговым представителем РФ в Словакии и словацкими компаниями в агентстве развития инвестиций и торговли «Sario».



– Цель этих встреч – сформулировать перспективные направления сотрудничества со словацкими компаниями и обсудить привлечение инвестиций в Ярославскую область, локализацию словацких предприятий в сферах деревообработки, металлообработки и комплектующих изделий для автомобилей, спецтехники на территории региона. Особенно интересным для словацких компаний может стать размещение на территории опережающего социально-экономического развития в Тутаеве, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Также мы пригласим инвесторов из Словакии на Ярославский инвестиционный форум 14 – 15 декабря, где будет представлен весь инвестиционный потенциал области.



В первый день бизнес-миссии, 27 ноября, в Федеральной палате экономики Австрии прошли встречи делегации Ярославской области с австрийскими бизнесменами, которые готовы инвестировать и поддерживать перспективные проекты в Ярославском регионе. С австрийской стороны во встречах приняли участие региональный директор по внешнеэкономическим связям с Восточной Европой и Центральной Азией Федеральной палаты экономики Австрии Михаэль Ангерер, торгпред РФ в Республике Австрии Александр Потемкин и представители более 20 австрийских компаний.



– На территории РФ работают порядка 1200 инвесторов из Австрии и 500 компаний с участием австрийского капитала. К сожалению, на сегодняшний день у Ярославской области нет совместных проектов с республикой. Этот пробел необходимо восполнить, тем более что интересы наших коллег сосредоточены более чем на 60 процентов в сфере обрабатывающих отраслей, – сообщил председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной Думы Александр Кучменко. – У нас есть проекты, которые мы готовы представить австрийскому бизнесу для совместной реализации. Кроме того, у нас есть предприятия, которыми можно гордиться, способные уже завтра выйти на европейский рынок.



Это итоговая, уже четвертая бизнес-миссия, организованная Центром экспорта в 2017 году для предприятий малого и среднего предпринимательства.



– Встречи в ходе бизнес-миссии подтверждают наши ожидания: сегодня возможность выхода на зарубежный рынок реальна, и Правительство региона оказывает содействие, помогает в поиске партнеров, привлекает имеющиеся на федеральном уровне меры поддержки, организует помощь со стороны австрийских институтов и наших торгпредств за рубежом. В то же время необходимы серьезная предварительная подготовка компании, работа с контактами, по согласованию заказов после бизнес-миссии, – рассказал Сергей Миркушин, индивидуальный предприниматель из Углича, чья компания занимается деревообработкой.



Справка



На текущий момент объем экспорта в Словакию товаров производителей Ярославской области за 2017 год составляет 27,1 миллиона долларов. Основные категории поставляемых товаров: шины, колеса, масла.