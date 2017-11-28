​28 ноября губернатор Дмитрий Миронов посетил новый корпус психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Кривец Мышкинского района. Объект сдан в мае этого года. Сюда переведены пациенты из старых и аварийных помещений интерната.



– Кривецкий психоневрологический дом-интернат сегодня – одно из лучших учреждений такого профиля, – отметил Дмитрий Миронов. – Здесь созданы все необходимые бытовые условия. Закуплено современное медицинское оборудование. Напомню, Президент России поручил до 2018 года ликвидировать очереди в специальные дома-интернаты. С введением кривецкого объекта мы эту задачу практически выполнили.



В новом корпусе расположены жилые помещения, пищеблок, столовая, врачебные кабинеты. Как рассказал директор учреждения Александр Замятин, здесь обустроены места и для свободно передвигающихся пациентов, и для маломобильных людей.



– Сейчас у нас здесь находятся и получают необходимую помощь 99 пациентов, – сказал Александр Замятин. – Помещения оснащены в соответствии с самыми последними требованиями. У нас есть и прачечная, и карантинное отделение. Мы оказываем большой спектр социальных услуг.



В каждой комнате – один-два человека. Жилой блок оборудован автоматическим подъемником с потолочной рельсовой системой с первого на второй этаж. Медкабинеты снабжены необходимым оборудованием и мебелью. Обеденный зал рассчитан на обслуживание 80 человек.



После осмотра помещений Дмитрий Миронов провел заседание губернаторского совета по реализации стратегии социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста», посвященное дальнейшему совершенствованию региональной системы социальной защиты населения.