​Все меры социальной поддержки населения, предусмотренные Социальным кодексом Ярославской области, в следующем году будут сохранены. Об этом Дмитрий Миронов сообщил на заседании губернаторского совета по реализации стратегии социально-экономического развития региона «10 точек роста», которое сегодня прошло в Мышкине.



– Вопрос социальной защиты населения так или иначе касается как минимум четверти жителей региона, – сказал Дмитрий Миронов. – А это значит, что востребованность разнообразной соцпомощи очень большая. Об этом говорят цифры: ежегодно за услугами социальной защиты впервые обращаются около 100 тысяч человек. Поэтому при формировании областного бюджета на 2018 год принято решение о сохранении всех мер социальной поддержки, предусмотренных Социальным кодексом.



Согласно социально-экономическому прогнозу развития региона, доля граждан пожилого возраста в ближайшие 10 лет будет расти. А это значит, социальная поддержка граждан должна быть адресной.



По словам первого заместителя председателя Правительства Виктора Костина, одна из основных задач отрасли – довести минимальный размер оплаты труда трудоспособного населения до уровня прожиточного минимума. Кроме того, в сферу социального обслуживания населения необходимо привлекать негосударственных поставщиков.



Как рассказала директор департамента труда и соцподдержки населения Лариса Андреева, объем программных расходов ведомства в прошлом году составил более 9 миллиардов рублей, в этом – 9,6 миллиарда.



Все обязательства выполняются в полном объеме. 63 вида выплат, пособий и компенсаций получают около 450 тысяч жителей региона. Учитывать каждого получателя персонифицированно позволяет введенная в эксплуатацию в 2010 году автоматизированная система «Единый социальный регистр населения Ярославской области».



Общая сумма расходов на меры социальной поддержки в этом году также выше, чем в предыдущем. Если в 2016 году она составила 6,2 миллиарда рублей, то в текущем – 6,4 миллиарда.



Отмечено, что ежегодно за услугами социальной защиты впервые обращаются около 100 тысяч человек. Все больше граждан делает это через МФЦ. За 10 месяцев 2017 года так поступили почти 25 тысяч человек.



В отрасли сформирована система независимой оценки качества работы учреждений. С 2014 года действует общественный совет при департаменте труда и социальной поддержки населения. А в каждом учреждении социального обслуживания созданы попечительские советы. Ежегодно проводится оценка качества предоставления услуг. В этом году такая проверка проведена уже в отношении 33 учреждений социального обслуживания. По итогам таких мероприятий затем утверждается программа обучения и повышения квалификации для специалистов отрасли. В этом году переподготовку прошли уже больше тысячи человек.



– В марте этого года была проведена независимая оценка экспертами Минтруда России наших учреждений социального обслуживания, – рассказал председатель общественного совета при Департаменте Александр Осипов. – И большинству из них был выставлен наивысший балл. Это говорит, прежде всего, о нашей принципиальной и добросовестной работе по этому направлению. Кроме того, результаты свидетельствуют и о том, что удовлетворенность населения этими услугами составляет 98%. Это очень достойный показатель.



Обсудили на встрече проводимый в регионе эксперимент по реализации государственного социального заказа на оказание отдельных услуг в социальной сфере, программу приемных семей для пожилых и инвалидов, работу волонтерских отрядов. В Ярославской области сейчас в них состоит почти тысяча человек. Они работают с пожилыми гражданами, инвалидами, с детьми и подростками, оказавшимися в трудной ситуации. Задача органов власти, подчеркнул губернатор, помогать этому движению.



– Отношение к детям, пожилым людям и инвалидам – показатель цивилизованности общества, – сказал Дмитрий Миронов. – Поэтому все, что мы с вами сегодня обсудили и наметили, должно быть реализовано.