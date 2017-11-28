|Сегодня ночью на уборке автодорог региональной собственности было задействовано 154 единицы дорожной техники, поскольку снегопад был не во всех районах. Утром дополнительно выведено еще 65 единиц. Работа идет в штатном режиме. Об этом сообщил директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев.
– В первоочередном порядке работы проводятся на дорогах опорной сети, трассах с автобусным сообщением, на школьных маршрутах, мостах, путепроводах, опасных участках дорог, – отметил он. – Все ответственные сотрудники, кураторы на своих объектах, в случае сложных дорожных условий берут ситуацию под личный контроль. На сегодняшний день регион обеспечен всеми необходимыми силами, техникой и материалами для качественной обработки трасс. Ситуация на контроле Правительства области.
Для обработки дорог используется песко-соляная смесь. Реагентов и техники у подрядчиков достаточно.
При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители Ярославской области могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ГП «Ярдормост», филиалов ГП «Ярдормост». По всем обращениям будут приняты исчерпывающие меры с контролем исполнения.
Работы по содержанию областных дорог этой зимой продолжает выполнять госпредприятие «Ярдормост». В ноябре прошлого года ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» заключило с ним контракт сроком до 30 июня 2018 года.
Телефоны диспетчерских служб: (4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».
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