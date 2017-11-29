​Ярославская область активно обновляет линейку туристических предложений для гостей и жителей региона. В этом году разработано девять брендовых маршрутов, каждый из которых объединяет сразу несколько районов области: «Советская эпоха в Ярославии», «Культурный код Ярославии», «Ярославская трапеза», «Территория первых», «Ретромеханика», «Ярославский крафт», «Города у воды», «Кому на Руси жить хорошо», «Родина непобедимого адмирала Федора Ушакова».



«Советская эпоха в Ярославии» и «Ретромеханика» уже запущены. А теперь в тестовом режиме начал работать маршрут «Территория первых».



Он охватывает музеи и населенные пункты, связанные с именами знаменитых уроженцев Ярославской земли – адмирала Федора Ушакова и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. В программе: посещение музея «Космос» в селе Никульском, планетария в Ярославле, Музея святого праведного адмирала Федора Ушакова и русского флота в Тутаеве и Рыбинского музея Федора Ушакова. Также предусмотрен заезд на колокололитейный завод братьев Шуваловых, где возродили искусство создания колоколов по технологии XVI – XVII веков.



В первую очередь новые маршруты направлены на развитие внутреннего туризма. Они по-новому открывают музеи и достопримечательности Ярославской области как гостям, так и жителям региона. В ближайшее время все предложения и замечания участников тестового заезда, в число которых вошли представители турбизнеса и журналисты, будут проанализированы, и маршрут «Территория первых» начнет работу.



– В соответствии со стратегией «10 точек роста» задача развития туристической отрасли Ярославской области – повышение потока за счет качественно нового подхода к содержимому турпродукта и его упаковке, – отметила начальник отдела территориальных брендов и коммуникационных проектов департамента туризма региона Ирина Плишина. – Обилие маршрутов и объектов показа в регионе таково, что это становится иногда проблемой для потребителя: ориентироваться в этой массе предложений чрезвычайно сложно. Департамент туризма Ярославской области сейчас занимается «переупаковкой» маршрутов, выделяя ключевые тематики. Среди приоритетов – городской, водный, гастрономический туризм.