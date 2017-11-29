​2 декабря в центре лыжного спорта «Демино» пройдет ежегодный мотокросс «Медведь-шатун». Мероприятие организует ярославский мотоклуб «Черные медведи» при поддержке Правительства области.



О своем участии в соревнованиях уже заявили порядка 400 представителей 35 регионов России. Возраст спортсменов – от 7 до 70 лет. Многие байкеры намерены добираться до места старта на мотоциклах, поэтому для самых смелых объявлена номинация «Самый дальний участник, прибывший своим ходом».



Начало состязаний – в 9 часов утра. Участников мотокросса ждут мотобиатлон, мотоориентирование на дистанции 61 километр по бездорожью, прохождение площадки с препятствиями – кантри-кросс, а также полевой обед. Лучших и быстрых ждут памятные призы. Мероприятие завершат медвежий костер и праздничный салют.



Справка



Мотокросс «Медведь-шатун» впервые прошел в 2005 году.



Клуб «Черные медведи» является первым и единственным мотоклубом в Ярославской области. Он был создан 1958 году студентами ЯГПУ им. К.Д. Ушинского при поддержке ЯМЗ. Первым моторейдом стал Ярославль – Москва – Севастополь. В клубе существует преемственность поколений, и уже дети первооткрывателей участвуют в мотопробегах.