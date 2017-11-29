​Ситуация в селе Мокеиха Некоузского района стабилизировалась. Торф для котельной продолжают подвозить. Температура в помещениях школы составляет порядка 20 градусов, в жилых домах также поднята до нормативных показателей. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко.



Проблема недотопа жилых помещений и социальных объектов в селе возникла из-за срыва плана поставок топлива для торфяной котельной.



– Ситуация находится под контролем главы региона Дмитрия Миронова, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – В оперативном режиме мы докладываем ему о работе местной котельной, температуре в социальном и жилом фонде. По его поручению были проработаны пути решения вопроса. На место была отправлена мобильная котельная на дизельном топливе, при участии Правительства области найдены новые поставщики, которые немедленно приступили к подвозу торфа. В качестве временной меры для отопления села использовался резервный котел из поселка Некоуз, работающий на пеллетах.



В настоящее время температура носителя на котельной – 60 градусов, что выше нормы.



Урегулирована и ситуация с отоплением поселка Октябрь Некоузского района. По словам Виталия Ткаченко, температура теплоносителя здесь также поднята до 60 градусов, в домах и социальных объектах – 18 градусов и выше.



– Вчера в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов было проведено совещание с руководителями района, теплоснабжающей организации и компании-поставщика, – отметил Виталий Ткаченко. – Сегодня поставщик нас заверил, что план по подвозу мазута для котельной будет выполнен в полном соответствии с графиком.



Напомним, задолго до возникновения проблемы губернатор Дмитрий Миронов поставил перед главой района Сергеем Некрутовым и директором департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андреем Лукашовым задачу разобраться в ситуации с отоплением населенных пунктов и не допустить срыва отопительного сезона. Вопрос остался нерешенным, в результате в Мокеихе был объявлен режим ЧС.