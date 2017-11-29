​Сегодня на заседании КЧС Ярославской области особое внимание было уделено подготовке к предстоящим новогодним и рождественским праздникам.



– В этот период количество мест массового пребывания людей значительно увеличится. Наша задача – обеспечить безопасность каждого из них, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Также важно проконтролировать состояние объектов соцсферы. Главам муниципальных образований необходимо проверить противопожарную готовность населенных пунктов, содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям и источникам воды, используемым для пожаротушения.



Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров, проверки объектов массового пребывания людей в новогодние праздники с 1 декабря начнутся во всех муниципальных образованиях. В частности, будут проконтролированы работоспособность систем пожарной автоматики и соблюдение противопожарного режима. Кроме того, специалисты проинспектируют соблюдение требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий, проведут профилактическую работу по предупреждению возникновения пожаров вследствие эксплуатации неисправного электрооборудования и систем отопления.



Наступающий 2018 год объявлен в системе МЧС России Годом культуры безопасности. Члены комиссии поддержали данную инициативу, отметив, что проведение дополнительных мероприятий, направленных на повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, будет способствовать повышению качества жизни в Ярославском регионе.