​29 ноября в Правительстве области обсудили вопросы безопасности людей на воздушном, водном и железнодорожном видах транспорта. Заседание координационного совета по обеспечению правопорядка прошло при участии главы региона Дмитрия Миронова и руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Сергея Сазина.



– Ситуация с обеспечением правопорядка и безопасности граждан на разных видах транспорта в канун предстоящих новогодних праздников приобретает особую актуальность, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Как показывает статистика, и подростки, и взрослые нередко пренебрегают правилами проезда, что приводит к трагическим исходам. Также сохраняется опасность совершения на транспорте террористических атак. В связи с этим необходимо провести дополнительную оценку уязвимости железнодорожных вокзалов и аэропорта Туношна.



Как отметил Сергей Сазин, Северо-Западное следственное управление действует на территории 17 регионов. За истекший период при содействии ряда силовых структур здесь возбуждено 104 уголовных дела.



– Мы признательны губернатору Дмитрию Миронову и Правительству Ярославской области за внимание, которое в регионе уделяется вопросам обеспечения безопасности и правопорядка, – сказал Сергей Сазин. – Понятно, что без согласованных действий всех заинтересованных сторон невозможно добиться успеха.



Начальник Северного линейного УВД РФ на транспорте управления транспорта МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу Олег Царев сообщил, что в текущем году оперативная обстановка на объектах транспорта характеризуется общим снижением числа зарегистрированных преступлений на 10 процентов.



Также участники встречи подчеркнули важность продолжения антикоррупционной работы. Дмитрий Миронов отметил позитивную тенденцию снижения общего числа преступлений этой направленности в транспортных организациях, добавив, что вопросы профилактики коррупционных правонарушений должны оставаться на контроле.