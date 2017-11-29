​В 2017 году пять сельских школ Угличского района – Ильинская, Покровская, Ординская, Плоскинская, Юрьевская – переведены на пеллетное отопление. В учебных заведениях установлены современные мощные котлы, управление которыми осуществляется при помощи приложения через мобильные устройства. Пусконаладочные работы прошли за рекордно короткий срок.



– Все эти школы отапливались электрокотлами, и суммы за электричество по итогам зимнего сезона были приличные. В одной только Покровской школе, где также расположена группа детского сада, на эти цели уходило более 2,5 миллиона рублей, – рассказала начальник управления образования Угличского района Ольга Дружкова. – По инициативе главы района Анатолия Курицина был рассмотрен вариант перехода на альтернативные источники тепла. После экономического анализа принято решение о переходе на пеллеты. Это в несколько раз сократит затраты.



В двух школах, Ординской и Юрьевской, за три месяца работы новых систем на пеллетах экономия средств уже составила порядка 20 процентов. По итогам зимнего периода она прогнозируется в сумме более 5 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на развитие образовательных организаций района.



В следующем году угличские власти планируют перевести на пеллетное отопление еще несколько учебных заведений.



Строительство котельных на альтернативных источниках тепла ведется в рамках ОЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2017 – 2020 годы. Средства на обеспечение угличских котельных биотопливом выделены из регионального бюджета.



Справка Пеллетное отопление – отопление с помощью специальных гранул, произведенных из отходов деревообрабатывающей и сельскохозяйственной промышленности. Так как гранулы производят без химических добавок, эта продукция является гипоаллергенной и экологически чистой.