​Вопросы долевого строительства стали основными во время личного приема граждан Председателем Правительства Ярославской области Дмитрием Степаненко.



Со своей проблемой обратилась жительница Ярославля, которая приобрела квартиру в ЖК «Радужный» в деревне Кузнечиха Ярославского района. Объект обещали ввести в эксплуатацию во втором квартале 2016 года. Но до сих пор строительство дома не завершено.



– Стройка заброшена, строительство не ведется. Застройщик на контакт не выходит, – пояснила Татьяна Овчинникова.



Жилой дом включен в региональный реестр «проблемных» объектов на территории Ярославской области. В департаменте строительства региона 15 сентября состоялось совещание по вопросу завершения строительства объектов ЖК «Радужный». Застройщик принял решение безвозмездно передать строительные площадки потенциальному инвестору, с которым региональный департамент строительства ведет переговоры. Вся необходимая документация, необходимая для решения вопроса, находится в департаменте. По предварительным данным, стройку планируется возобновить в начале 2018 года.



– Вне зависимости от возобновления стройки решите вопрос. Я так понимаю, часть корпусов на стадии готовности. Если есть в этих домах свободные квартиры, предложите тем дольщикам, чей дом еще строить не начали, – дал поручение Дмитрий Степаненко директору регионального департамента строительства.



Председатель Правительства региона отметил, что ситуацию с обманутыми дольщиками на контроле, её удалось сдвинуть с «мертвой точки». Только за 2017 год была решена проблема 1089 человек. Почти все их них уже получили ключи от своих квартир.



Жителю Ярославля Виктору Бударову было предоставлено жилое помещение по программе переселения из аварийного жилищного фонда. Но со слов мужчины, оно находится в неудовлетворительном состоянии.



– Дом трещит по швам, свет периодически выключается. Заехали пять месяцев назад.



Дмитрий Степаненко дал поручение вместе с застройщиком провести ревизию всего дома, определите качество строительства.



– Обязуйте застройщика устранить недостатки. Тем более есть гарантийный срок работ, – подчеркнул Дмитрий Степаненко. – Люди надеялись переселиться в более комфортное жилье. А выходит, что столкнулись с теми же проблемами.



Также на личном приеме граждан жители области обратились с вопросами тарифообразования за теплоэнергию и земельных отношений.



Напомним, в День конституции России – 12 декабря – в Правительстве Ярославской области и органах местного самоуправления с 12:00 до 20:00 пройдет Общероссийский день приема граждан. Необходимые адреса размещены на сайте правительства. Личный прием осуществляется в порядке живой очереди при предъявлении паспорта.