29 ноября губернатор Дмитрий Миронов провел встречу с гражданскими активистами и представителями общественных организаций, которые осуществляют контроль за состоянием дорожной сети и проведении ремонтных работ. В мероприятии также приняли участие председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко и его заместитель Виталий Ткаченко.



Губернатор поблагодарил общественников за активную позицию, позволяющую выявлять и решать самые актуальные для отрасли вопросы.



– Общественный контроль во всех сферах на деле доказал свою эффективность, – сказал Дмитрий Миронов. – От решения вопроса развития транспортной инфраструктуры зависит конкурентоспособность региона, реализация практически всех социальных задач и в целом состояние экономики. Мы с вами движемся к единой цели, которую наметил Президент страны Владимир Путин: к 2018 году привести в порядок половину дорог, а к 2025-му 85 процентов ярославских трасс должны соответствовать нормативам. Впереди масштабная и ответственная работа по улучшению качества дорожного строительства, совершенствованию системы общественного контроля, и я рассчитываю на вашу принципиальность, активность и профессионализм.



Губернатор особо выделил общественников, которые регулярно мониторят состояние дорог в Интернете. Одной из самых активных сегодня является группа «Дороги Ярославля» в «Facebook». В ней жители региона обмениваются фотографиями и мнениями о состоянии дорожного полотна, отслеживают качество выполнения работ на всех этапах, привлекают внимание СМИ, указывают подрядчикам на недоработки.



– Это очень нужная, комплексная работа, – дал свою оценку Дмитрий Миронов.



Как отметил активист движения «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев, за четыре года существования сообщества удалось наладить конструктивное взаимодействие с органами власти города и области в части общественного контроля состояния дорог.



– Объем дорожных работ в этом году значительно увеличился, и нас гораздо чаще приглашали на различные выездные мероприятия, связанные с приемкой объектов, – сказал Темур Абдуллаев. – В ходе этих рейдов мы заметили, что штатных специалистов технического надзора недостаточно, а наших знаний не всегда хватает, чтобы грамотно оценить проведенную работу. Поэтому мы предлагаем увеличить число профильных сотрудников в агентстве по муниципальному заказу города Ярославля, а также организовать обучение для общественников.



Член регионального штаба ОНФ Евгений Чуркин поднял вопрос исполнения подрядчиками гарантийных обязательств по ремонту дорог. Центральный штаб ОНФ ежегодно проводит мониторинг качества уже сданных объектов, составляет соответствующий рейтинг.



– В 2015 году Ярославль в этом рейтинге был на 96-м месте, в текущем году мы уже сорок шестые, – сказал Евгений Чуркин. – Несмотря на позитивную динамику, проблемы еще есть. В идеале такого рейтинга существовать не должно вообще. Если на гарантийной дороге образовался дефект, обязанность подрядной организации исправить его должна быть безусловной.



На встрече было принято решение составить список дорог, гарантийный срок которых истекает в течение ближайшего года-двух, для более пристального общественного контроля за их состоянием.



– Отрадно, что со стороны и исполнительной власти, и общественников есть понимание: серьезные, запущенные проблемы можно одолеть только всем миром, с привлечением активных граждан, – сказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – В нынешнем году повсеместное одобрение жителей региона получил губернаторский проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе», активно развивается одноименный интерактивный портал, работающий в дополнение к программе. На мой взгляд, было бы уместно рассмотреть возможность расширения существующих тематик портала номинацией «Дорожные работы».



Справка



Объем финансирования дорожной деятельности в регионе в 2017 году значительно больше, чем в предыдущие периоды, – 6,4 миллиарда рублей. В 2016-м объем дорожного фонда составлял 5,276 миллиарда рублей, в 2015-м – 4,621 миллиарда. Финансовая помощь из федерального бюджета также увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом – до 1,3 миллиарда рублей.



Построено и реконструировано 6,3 километра дорог, отремонтировано 174 километра. Выполнен карточно-ямочный ремонт покрытий общей площадью почти 600 тысяч квадратных метров.



244 миллиона рублей направлено на ремонт 122 дворовых территорий в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». На сегодняшний день работы завершены в 116 дворах.



Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» на территории Ярославской агломерации выполнен на 100 процентов. Введено в эксплуатацию 50 объектов. Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, в границах агломерации увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.