​Региональная команда примет участие в III национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2017», который пройдет в Москве с 1 по 3 декабря. Соревнования соберут более 900 человек из 75 регионов страны.



Сегодня первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин встретился с ярославской командой и пожелал ребятам достойно выступить на этих престижных соревнованиях.



– Самое главное – верить в свои силы и не волноваться. Все вы уже победители в своих компетенциях и проявили себя с лучшей стороны. Дело за малым – доказать, что вы лучшие на общероссийском уровне, – сказал Виктор Костин.



Повысить эффективность реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве инвалидов – такая задача поставлена перед исполнительной властью майским указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. На селекторном совещании, где организаторы обсуждали задачи и подготовку к чемпионату «Абилимпикс-2017», советник главы государства, председатель комиссии по делам инвалидов Александра Левицкая сообщила, что в феврале 2018 года будет подготовлен подробный доклад Президенту РФ о ситуации с доступностью для инвалидов профессионального образования и с трудоустройством получивших профессию. И именно чемпионат «Абилимпикс» рассматривается как органическая составляющая этой работы.



В ярославской сборной – победители II регионального чемпионата «Абилимпикс», который состоялся в Ярославской области в октябре этого года. Соревновательная программа включала семь компетенций. Пять из них для участников в категории «Студенты»: фотограф-репортер, брошюровка печатных изданий, поварское дело, слесарное дело, кирпичная кладка, две в категории «Школьники» – робототехника, портной.



Виктору Костину ребята рассказали, что им придется делать на состязаниях. Анастасия Полякова сообщила, что она будет готовить на конкурсе фаршированного судака так, чтобы он на фоне остальных блюд был не только самым вкусным, но и креативно поданным. А вот Роману Аморяну предстоит выложить из кирпича российский флаг.



Имена победителей «Абилимпикса» станут известны 3 декабря.