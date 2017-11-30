​Завершен первый цикл работ по геотехническому мониторингу технического состояния здания детской клинической больницы №1 Ярославля, закрытой в октябре из-за трещин в стене. О первых результатах исследования сообщил директор инженерной компании «Интергео» Вячеслав Соловьев.



– Динамика по трещинам не наблюдается. Есть грунты, которые могут повлиять на несущую способность здания, но сегодня при наличии современных методов по усилению слабых грунтов это поправимо, – отметил Вячеслав Соловьев. – В любом случае понадобится около четырех месяцев для тщательного наблюдения. Но уже сейчас я уверен, что зданию жить и его не придется сносить. Оно еще простоит много-много лет.



Специалисты проводят комплексный мониторинг. Наблюдают за деформацией трещин внутри и снаружи здания при помощи установленных маяков. Также следят за динамикой осадки фундаментов. Для этого вырыты шурфы до основания, сделаны четыре скважины для определения уровня подземных вод и тоже установлены маяки.



Исследования продлятся еще несколько месяцев. Параллельно, по словам заместителя директора департамента здравоохранения и фармации Натальи Даниленко, будет идти работа по подготовке к капитальному ремонту здания больницы. В 2018 году начнется разработка проектно-сметной документации. На эти цели в областном бюджете уже предусмотрено 10,5 миллиона рублей.



– Объем капитального ремонта будет зависеть от окончательного заключения экспертов, – рассказала Наталья Даниленко. – Уже понятно, что полностью будут отремонтированы две стены здания, кровля и проведены работы по укреплению фундамента. Кроме того, будет произведен качественный ремонт поликлинического отделения и стационара. По предварительным расчетам, стоимость работ составит 100 – 110 миллионов рублей.



Сегодня решены все организационные вопросы по размещению отделений больницы №1 в других лечебных учреждениях города. Медицинская помощь детям оказывается в необходимом объеме.