​У людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху появилась возможность расширить свой лексический запас. На интернет-портале «Жить вместе» размещен видеокурс «Русский жестовый язык». Министерство труда России предлагает его для дальнейшего использования.



Методика изучения строится на рекомендации усваивания и использования фраз, жестов, наиболее часто употребляемых в речи, профессиональной практике и общении. Для этого материал разбит по тематикам: медицина, культура, образование и т. д. Особенностью курса является то, что фраза представлена в русской грамматике, переведена на английский язык, а также транскрибирована на русский жестовый язык.



– Это очень важное направление в создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, – сказала заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежда Биочино. – У нас в регионе сейчас более 100 тысяч граждан данной категории. И хотя инвалиды по слуху в их числе одни из самых социально адаптированных, из-за острой нехватки сурдопереводчиков понять собеседника им удается не всегда. В помощь инвалидам государство разрабатывает многочисленные программы распознавания речи. Одна из них – федеральный электронный проект «Русский жестовый язык». Мы планируем подобные проекты постепенно вводить в государственные учреждения. В приоритете самые востребованные – МФЦ и больницы. Со временем такие услуги должны появиться в магазинах, музеях и даже кинотеатрах.



Пособие также полезно слышащим родителям неслышащих детей, студентам, воспитателям, волонтерам и специалистам, работающим с глухими. Галина Сундукова – один из двух в Ярославле обладателей редчайшей профессии сурдопереводчика. Работает более 50 лет. По ее словам, из-за нехватки кадров приходится буквально разрываться. Переводить с языка жестов нужно не только в центрах реабилитации и интернатах, но и в судах, больницах и университетах.



– Появление в общем доступе такого бесплатного видеокурса можно только приветствовать, – уверена она. – Тем более что желающие изучать жестовый язык есть, а вот достать пособия не всегда просто. Я, в свою очередь, буду рекомендовать студентам, желающим выучить язык жестов, познакомиться с данным интернет-ресурсом. Это хорошее подспорье для учебного процесса.