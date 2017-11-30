​Очередное мероприятие традиционного проекта «Дни профессионального образования» прошло в Ярославском колледже индустрии питания. Школьники познакомились со спецификой работы учреждения, которому в этом году исполняется 85 лет. Студенты продемонстрировали гостям, которые еще только выбирают профессию, чему можно здесь научиться: провели мастер-классы по изготовлению 3D-цветов из желе, украшению кондитерских изделий взбитыми сливками, рассказали о других секретах мастерства.



Проект «Дни профессионального образования» ориентирован на старшеклассников Ярославской области и предполагает знакомство с учебными заведениями среднего профессионального образования. Он проводится в регионе ежегодно и нацелен на профориентацию школьников, важность которой не раз отмечал Президент России Владимир Путин.



В регионе определено 13 площадок для реализации проекта на базе различных профессиональных образовательных организаций Ярославля, Углича, Рыбинска, Данилова, Ростова. Мероприятие организовано в форме путешествия по станциям: «Ярмарка профессионального образования», «Профессиональные мастерские», «Компьютерное тестирование», игра «Профи-тайм: время выбирать профессию!», «Востребованные профессии», «Профессии и здоровье», мини-квест «Путь в профессию».



– Проект «Дни профессионального образования» охватывает практически 100 процентов ребят, для которых актуальна проблема выбора будущего места учебы, – отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Здесь сконцентрирован максимум информации о региональной системе профессионального образования, причем знакомство с образовательными учреждениями организовано в современном и доступном формате – через интерактив, мастер-классы. Это дает возможность осознанного выбора профессии, своего жизненного пути. И выбор этот делается в зависимости от склонностей и возможностей здоровья, причем даже ограниченных.



Сейчас в регионе работает 38 профессиональных образовательных организаций, где готовят квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по 150 профессиям и специальностям.