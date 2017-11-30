|Уже третий год в преддверии новогодних праздников в регионе проходит благотворительная акция «Ярославская область – детям Донецка и Луганска». Участие в ней приняли государственные и муниципальные учреждения, общественные организации и молодежные объединения и просто неравнодушные граждане. В пункты приема подарков приносили игрушки, конфеты, сладкие наборы, книги и канцелярию – всего более 280 коробок с разнообразными подарками.
– Акция в этом году получилась действительно народная, – отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова. – Очень приятно было, когда подарки приносили учителя вместе со своими учениками. Ребята писали письма детям Донбасса с пожеланиями мира, спокойствия и новогоднего настроения. Меньше чем за две недели наша область собрала более 600 килограммов гуманитарного груза. И мы очень благодарны всем, кто не остался к акции равнодушным.
Уже сегодня все новогодние подарки будут отправлены в Ногинский спасательный центр МЧС России. После 6 декабря их доставят на территорию юго-восточных районов Украины.
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