​30 ноября в Культурно-зрелищном центре Ярославля прошло заседание коллегии Федеральной таможенной службы. Участие в мероприятии, которое провел руководитель ведомства Владимир Булавин, принял губернатор Дмитрий Миронов.



– Значение Федеральной таможенной службы для экономики страны сегодня невозможно переоценить, – отметил Дмитрий Миронов, приветствуя участников заседания. – Вы не только способствуете наполнению государственного бюджета, но и обеспечиваете процесс движения товаров, помогаете улучшению делового и инвестиционного климата в стране. Перед вами стоят серьезные задачи по развитию службы с учетом потребностей сегодняшнего времени, внедрению в практику работы современных технологий, существенному повышению уровня автоматически регистрируемых деклараций. Все это весьма облегчит работу секторов экономики, связанных с экспортом и импортом.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что одним из приоритетов, обозначенных стратегией социально-экономического развития региона до 2025 года «10 точек роста», является развитие экономики, в том числе через расширение взаимодействия с зарубежными партнерами. У таможенной службы также есть комплексная программа развития ведомства на долгосрочную перспективу – до 2020 года, в которой предусмотрен раздел «10 шагов навстречу бизнесу».



– Уверен, что наши интересы в этой сфере не просто совпадают, но и направлены к одной цели – процветанию государства и его граждан, – сказал Дмитрий Миронов.



Участники заседания обсудили тему совершенствования информационных систем таможенных органов. В числе новшеств, юридически закрепленных на международном уровне, электронное таможенное декларирование и использование электронной формы документов. Речь идет о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.



Среди дальнейших направлений модернизации информационных и телекоммуникационных ресурсов – создание электронных таможен и развитие единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.



– Федеральная таможенная служба в своей практической деятельности достаточно широко применяет информационные технологии. В настоящее время у нас имеется порядка 90 информационных систем, на базе которых реализовано 68 инфоресурсов, – сообщил Владимир Булавин. – Это позволило нам уже в настоящее время осуществлять 100-процентное электронное декларирование. То есть у нас все декларации подаются в электронной форме. А в рамках комплексной программы развития службы на ближайшие годы предусмотрена реализация автоматической регистрации и выпуска деклараций. Причем мы поставили перед собой достаточно амбициозные цели: довести к 2020 году уровень автоматической регистрации деклараций до 99 процентов от всего декларационного массива и уровень автоматического выпуска – до 80 процентов.



Особое внимание было уделено предстоящей реформе таможенного администрирования. Сейчас в стране 672 места таможенного оформления. Планируется создание 16 центров электронного декларирования. Эта работа, как заметил Владимир Булавин, предполагает значительное изменение таможенных информационных систем и в конечном итоге серьезно ускорит таможенное администрирование.



Также участники заседания обсудили вопросы, связанные с взаимодействием таможенных и налоговых органов.