​В середине декабря завершатся работы по реконструкции рыбинского дворца культуры «Вымпел». Порядка 8,5 миллиона рублей на ее проведение поступило из резервного фонда Президента России. Еще более трех миллионов рублей было выделено в рамках губернаторской программы «Решаем вместе», которую Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия».



– Масштабные ремонтные работы начались в июле, – сообщила заместитель главы по социальным вопросам города Рыбинска Наталья Шульдина. – Учреждение культуры 1981 года постройки ни разу капитально не ремонтировалось. Из-за того, что левое и правое крылья здания были сделаны без цокольного этажа, началось проседание основания, пошли трещины вдоль перегородок.



На средства губернаторского проекта был произведен демонтаж устаревших конструкций, залито бетонное основание, возведены новые перегородки, отремонтирована входная группа здания. Федеральные средства пошли на косметический ремонт помещений ДК, замену системы отопления, электрики, окон.



– Сейчас идет внутренняя отделка. Рабочие штукатурят стены и готовят их к покраске. В некоторых помещениях осталось выполнить укладку керамогранита на пол, установить пожарную сигнализацию. До 18 декабря работы будут завершены, – рассказал и. о. директора ДК «Вымпел» Николай Пудовкин.



На время реконструкции учреждение культуры продолжало творческую работу. Сегодня здесь занимаются порядка тысячи детей и взрослых.