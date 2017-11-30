​30 ноября в администрации Некрасовского района прошло торжественное вручение правоустанавливающих документов на бесплатное получение земли 11 многодетным семьям. Участки под строительство жилья выделены им в поселке Некрасовское, деревне Грешнево и селе Левашово.



– Бесплатное получение земли дает многодетным семьям возможность улучшить свои жилищные условия, построив собственный дом. Поэтому при формировании участков особое внимание уделяется прилегающей инфраструктуре, дорогам, близости населенных пунктов, чтобы минимизировать затраты семьи при строительстве, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Наша задача на 2018 год – сократить очередь на предоставление бесплатных земельных участков в два раза. Работа ведется в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина. Только в рамках регионального закона №14-з, принятого в новом формате по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, земельные участки в аренду без торгов получили 111 многодетных семей.



Роман Колесов сообщил, что план по формированию земельных участков для бесплатного предоставления на 2017 год органы местного самоуправления и департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области перевыполнили уже более чем на 12 процентов.



С начала 2011 года в целом в регионе органами исполнительной власти и местного самоуправления предоставлено бесплатно в собственность 3186 земельных участков, из них 2165 – гражданам, имеющим троих и более детей.



Заместитель председателя Правительства добавил, что для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в этом направлении департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области проводит мониторинг в рамках ежеквартального «Рейтинга-76». Сегодня в лидерах Любимский и Некоузский районы. Положительная динамика наблюдается в Ярославском, Некрасовском, Рыбинском МР.



Сегодня документы на землю получила многодетная мама, коренная жительница поселка Некрасовское Татьяна Гагарина. Она считает это событие переломным моментом для ее большой семьи, в которой три сына.



– Сейчас мы живем в одной комнате с двумя младшими сыновьями и мечтаем о том, чтобы была возможность каждому из детей обустроить свою комнату, – сказала она. – Мы уже решили с мужем, каким будет наш дом. Земельный участок площадью 12 соток нам предоставлен в границах поселка. Значит, и дороги, и больница, и магазины – все в шаговой доступности. Это очень важно.



В Некрасовском районе с начала года сформировано 106 земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления. 59 из них граждане уже получили, остальные будут переданы в ближайшее время. Кроме того, правом на предоставление земельного участка в аренду без торгов воспользовались 11 многодетных семей. После выделения гражданам всех сформированных земельных участков очередь сократится более чем вполовину.