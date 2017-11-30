​На прошлой неделе по поручению губернатора Дмитрия Миронова на интерактивный портал «Решаем вместе» были добавлены так называемые сезонные тематики. Появилась возможность сообщить через ресурс о наледи и свисающих с крыш сосульках, плохой уборке дворов от снега, нарушениях в содержании детских площадок.



– Президент России Владимир Путин не раз говорил о важности формирования комфортной городской среды и повышения открытости власти, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Сегодня ресурс «Решаем вместе», через который любой житель Ярославля может сообщить о проблеме, уже получил положительную оценку со стороны горожан. Наличие сезонных тематик позволяет проводить мониторинг и оперативно устранять результаты природных явлений, которые являются опасными для жизни.



Теперь на ресурсе 21 тематика в семи категориях, и по любой из них жители Ярославля могут написать сообщение. В частности, за последнюю неделю поступило уже семь сигналов о нарушениях температурного режима в жилых помещениях.



По словам главы администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Любови Суровой, обращения на портал поступают ежедневно и незамедлительно решаются.



– Мониторинг проводим в ежедневном режиме, – подчеркнула она.



Все сообщения модераторы направляют для решения проблем профильным органам власти, которые, в свою очередь, должны ответить в течение десяти рабочих дней, прикрепив официальное письмо. После этого пользователь может подтвердить или опровергнуть ответ о решении проблемы.



На портале «Решаем вместе» уже зарегистрирован 1121 пользователь. Зафиксировано больше 4 тысяч посещений, поступило порядка 770 сообщений. По-прежнему значительная часть сигналов касается нарушений правил уборки дворов и других территорий. В этой тематике – 123 сигнала. 180 сообщений – по проблемам с освещением во дворах, 121 – по нарушениям графика работы транспорта.



Справка



Портал «Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru) – интерактивное дополнение к одноименной программе инициативного бюджетирования, реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.